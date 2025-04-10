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Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в Сумской области
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ВС РФ уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ в Сумской области

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области. Кадры боевой работы 10 апреля опубликовало Министерство обороны РФ.

«Оператор ударного дрона группировки обнаружил в небе над Сумской областью в районе государственной границы разведывательный беспилотник FlyEye формирований ВСУ, после чего оперативно догнал и уничтожил его», — указали в ведомстве.

На кадрах объективного контроля видно точное попадание и уничтожение украинского разведывательного беспилотника в воздухе.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что операторы FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север» уничтожили танк ВСУ в Сумской области. Уточнялось, что боевая машина была обнаружена на огневой позиции в лесном массиве с помощью средств воздушной разведки, после чего было принято решение о нанесении огневого поражения.

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