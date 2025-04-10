Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ энергообъекта в Курской области

Следственный комитет (СК) России возбудил дело о теракте после обстрела энергообъекта в Курской области. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — сказано в сообщении Telegram-канала.

Следствие установило, что 9 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали высоковольтную линию «Курскэнерго» с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате более 600 потребителей остались без электричества в Большесолдатском районе.

Как сообщает ведомство, следствие привлечет причастных к ответственности.

В этот же день Минобороны РФ рассказало, что за минувшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики.