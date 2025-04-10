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Каллас сообщила об обсуждении ЕС и НАТО форматов возможной миссии на Украине

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Фото: REUTERS/Nir Elias
dzen
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Страны Евросоюза (ЕС) и НАТО в формате «коалиции желающих» изучают необходимость отправки войск на Украину для «мониторинговой миссии». Об этом 10 апреля сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на неформальное заседание министров обороны стран «коалиции желающих» в штаб-квартире НАТО.

Она отметила, что дискуссия по данному вопросу продолжается и ряд стран готов участвовать в военной миссии, другие отказываются.

«Потенциально это может быть и просто мониторинговая миссия. Я имею в виду [сейчас идет] обсуждение того, будет ли это мониторинговая миссия, миссия сдерживания, миротворческая миссия, миссия укрепления или миссия обороны, есть разные варианты», — заявила она.

Также она отметила, что ЕС будет обсуждать вопрос переноса подготовки украинских военных на территорию самой Украины. По ее данным, страны сообщества в рамках военной миссии на своих территориях подготовили более 73 тыс. украинских солдат.

Заседание министров обороны стран «коалиции желающих» созвано по инициативе Великобритании и Франции без участия США.

«Коалиция желающих» обещает Киеву гарантии безопасности. Что нужно знать

10 апреля газета Politico сообщила, что Украина представила странам Запада список пожеланий по размещению на подконтрольных Киеву территориях миротворцев. СМИ отметило, что Киев проводит консультации с Западом, чтобы конкретизировать свои пожелания по поводу возможной «миротворческой миссии».

До этого, 5 апреля, главы генштабов Франции, Великобритании и Украины обсудили возможную отправку миротворцев на подконтрольные Киеву территории. Уточнялось, что страны рассмотрели структуру, размер и состав предполагаемого контингента.

При этом бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен 31 марта заявил, что размещение европейских военных потребует много ресурсов, которыми Европа не обладает. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на украинских территориях, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО.

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