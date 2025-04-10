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Юрист рассказал о новом налоговом кешбэке для семей с детьми

Юрист Адамс рассказал о новом налоговом кэшбеке для семей с детьми в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России с 2026 года заработает налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми, проходящими очную форму обучения до 23 лет. Об этом генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс рассказал в четверг, 10 апреля.

Юрист уточнил, что работающие родители смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума региона. Данная норма закреплена в федеральном законе.

«Размер возврата будет определяться как разница между НДФЛ по ставке 13% и тем же налогом, рассчитанным по ставке 6%», — объяснил он в беседе с Lenta.Ru.

Адамс добавил, что для получения выплаты потребуется подать заявление в Социальный фонд России (СФР) с 1 июня по 1 октября 2025 года. Кроме того, обратиться за выплатами можно через «Госуслуги» или в МФЦ.

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Ранее, 8 апреля, в Социальном фонде напомнили, что в России в 2025 году для начисления страховой пенсии необходимо одновременное соблюдение трех условий, передает НСН. Во-первых, граждане должны достичь пенсионного возраста: 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Во-вторых, трудовой стаж россиян должен составлять не менее 15 лет. В-третьих, для получения пенсии необходимо иметь минимум 30 пенсионных коэффициентов, передает ИА Регнум.

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