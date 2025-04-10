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Prada заключила сделку о покупке Versace за $1,4 млрд

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Фото: REUTERS/Claudia Greco
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Группа компаний Prada объявила о покупке модного дома Versace у американской компании — производителя люксовых брендов одежды Capri Holdings Ltd. Сумма сделки составила €1,25 млрд ($1,4 млрд). Об этом 10 апреля сообщили на официальном сайте Prada Group.

Соглашение было достигнуто, несмотря на нестабильность на мировых рынках, вызванную тарифной политикой президента США Дональда Трампа.

Уточняется, что сделка будет закрыта в течение второй половины 2025 года. Эта покупка, крупнейшая за 112-летнюю историю Prada, возвращает Versace в итальянскую собственность и может укрепить позиции Prada в конкуренции с крупными игроками люксового сегмента, такими как LVMH и Kering SA. Сделка также дает Versace шанс на перезагрузку, которую Capri не смогла обеспечить.

Генеральный директор Prada Group Андреа Герра отметил, что приобретение добавит «новое измерение, отличное и взаимодополняющее» в компанию.

«У Versace огромный потенциал <…> Несмотря на неопределенность сектора, мы смотрим в будущее с уверенностью, сосредоточившись на долгосрочном стратегическом видении», — приводятся его слова в пресс-релизе.

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Ранее, 13 марта, стало известно, что итальянский модельер Донателла Версаче покинула пост креативного директора дома моды Versace, в котором она проработала почти 30 лет. Этот пост занял Дарио Витале.

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