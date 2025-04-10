Жительницу Запорожской области приговорили к 14 годам за перевод денег ВСУ
Запорожский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о государственной измене в отношении местной жительницы, которая переводила средства на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщили в прокуратуре Республики Крым.
По данным следствия, в мае 2023 года женщина через мобильное приложение перевела 2,4 тыс. гривен (около 6 тыс. рублей) со счета своей свекрови на счет иностранного банка, используемого спецслужбами Украины. Уточняется, что средства предназначались для поддержки подразделений, в которых участвует ее сын.
«Действия осужденной были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — уточнили в Telegram-канале надзорного ведомства.
Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год.
9 апреля Херсонский областной суд приговорил местную жительницу к девяти годам лишения свободы по делу о госизмене и шпионаже. Отмечалось, что 19-летняя осужденная до июля 2023 года являлась гражданкой Украины.