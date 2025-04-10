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На строительство жилья в ДНР и Запорожской области выделят более 520 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Правительство России выделит более 520 млн рублей на строительство многоквартирных домов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом 10 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня на строительство многоквартирных домов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области выделим еще более 520 млн рублей», — сообщил Мишустин на заседании правительства.

Он также отметил, что реализация масштабной государственной программы по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов продолжается. В рамках этой программы оказывается поддержка бизнесу, промышленным и аграрным предприятиям, проводится ремонт и строительство социальных объектов, энергетических и коммунальных систем, дорог и жилья.

Мишустин уточнил, что в прошлом году на эти и другие мероприятия направили свыше 360 млрд рублей.

«Будем дальше делать всё необходимое для активного развития регионов, чтобы в целом уровень жизни там был не ниже среднего по стране», — заключил премьер-министр.

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22 марта заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Запорожской области необходимо создавать современную инфраструктуру, наращивая объемы ввода жилья, обновления объектов ЖКХ, социальных объектов. Он также отметил, что в данных направлениях заметна «позитивная динамика».

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