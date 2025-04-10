Срок пребывания иностранцев в России по электронной визе увеличат до 30 дней
Максимальный срок пребывания иностранных граждан на территории России по электронной визе увеличат с 16 дней до 30. Об этом 10 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она оформлена свыше 1 млн раз. Сегодня рассмотрим изменение законодательства, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16», — сообщил Мишустин за заседании правительства.
Глава правительства добавил, что период действия единой электронной визы вырастет до четырех месяцев. Он подчеркнул, что это позволит туристам ближе знакомиться с природой и культурой России, а также поможет нарастить количество деловых контактов с представителями других стран.
1 апреля стало известно, что законопроект о продлении срока пребывания иностранцев в России по электронной визе был одобрен правительственной комиссией. Подчеркивалось, что изменения направлены на увеличение числа иностранных граждан, въезжающих в РФ с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями.