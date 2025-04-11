Нервный день

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается 11 апреля. Считается, что ее распространенность составляет 120–200 случаев на 100 тыс. человек, но в последние годы этот показатель значительно растет во всем мире. Это связано с тем, что многие страны приняли программы по увеличению продолжительности жизни. А раз стареющего населения становится больше, то и болезнь встречается чаще.

Например, у людей старше 75 лет это 55 случаев на 100 тыс. человек, а у тех, кто старше 85, — уже 220−300 случаев. Особенно это актуально для стран Европы. В развивающихся странах, например в Африке, где смертность достаточно высока в молодом возрасте, этот показатель ниже — пациенты там не доживают до нейродегенеративных заболеваний, риск которых растет с возрастом.

В целом в последние годы мы наблюдаем неуклонный рост случаев нейродегенеративных заболеваний, в том числе и самой распространенной из них — болезни Паркинсона. Классическим началом ее является появление скованности в какой-то одной конечности. Вдруг пациент замечает, что он стал медленнее писать. Вслед за медлительностью движений появляется сначала непостоянное дрожание в покое — подрагивание в одном пальце или в нескольких. И постепенно эта симптоматика начинает нарастать — усугубляется замедленность в руке, пациент понимает, что с трудом управляется с щеткой, когда чистит зубы, с ножом, когда режет хлеб. Движения при этих действиях значительно замедляются.

Однако чаще пациенты обращают внимание именно на появление дрожания, тремора. Соотношение симптомов — замедленность, дрожание или, наоборот, скованность в конечности — может по-разному проявляться в разных случаях, однако это классика дебюта болезни, и именно в одной конечности.

Несмотря на то что мы живем в XXI веке, в эпоху передовых технологий, главный метод для постановки диагноза — это осмотр специалиста, врача-паркинсонолога, который специализируется в этом направлении. К сожалению, большие трудности мы испытываем с кадрами — сейчас очень мало специалистов, которые узко профилированы в этом классе заболеваний. Появилось больше, например, неврологов-эпилептологов, инсультологов, а вот паркинсонологов, специалистов, которые занимаются нейродегенеративными заболеваниями, сравнительно мало. В некоторых регионах они вовсе отсутствуют, в некоторых их единицы, больше их только в больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург. Далеко не все пациенты могут доехать до этих специалистов из регионов.

Я всегда говорю, что мы не можем вылечить эту болезнь, но мы можем ее лечить. И основное лечение направлено на уменьшение клинических проявлений заболевания. Мы можем воздействовать с помощью лекарственных препаратов на головной мозг, восполняя тот дисбаланс, который возникает в нем. Сейчас мы располагаем шестью группами лекарственных препаратов, которые оказывают действие на симптомы болезни Паркинсона. Еще 40–50 лет назад такого количества лекарств не было.

Чем раньше мы начинаем лечение, тем раньше выравниваем дисбаланс в головном мозге. Возможно, тем самым мы оказываем и нейропротекторное действие, то есть притормаживаем развитие заболеваний, но это лишь предположения, потому что доказать это клинически невозможно. Однозначно известно одно — чем раньше мы начинаем лечение, тем лучше в перспективе пациент себя чувствует, и на этом фоне меняется течение заболевания. Нет серьезного снижения качества жизни, поэтому пациенты длительное время остаются абсолютно независимыми, самостоятельными, ни в чем не ущемленные в быту.

Все виды лечения необходимо разделить на несколько направлений. Первое — это, безусловно, лекарственная терапия, когда врач должен донести до пациента, как принимать препараты, когда, чем запивать, на что обращать внимание. Второе, о чем часто забывают, однако это одна из важнейших составляющих лечения, — ежедневная, повседневная физическая активность, лечебная физкультура. Это тренировка мелкой моторики, движений, паттерна ходьбы. И это, как биологическая обратная связь, дает достаточно большие положительные эффекты. Это так называемое реабилитационное лечение, и оно должно проводиться на ежедневной основе.

Для более поздних, далеко зашедших проявлений болезни существуют оперативные методы лечения. И здесь важно не заблуждаться — оперативные методы не вылечат это заболевание, но помогут снять накопившиеся симптомы, с которыми мы уже не справляемся лекарственными способами. Отмечу, что оперативные методы не показаны абсолютно всем пациентам. Мы не сможем их применить, если у пациента уже развились, например, грубые речевые нарушения или неустойчивость с частыми падениями. Поэтому важно «поймать» его на том уровне, когда мы той или иной методикой действительно сможем значительно улучшить качество его жизни и быт.

На сегодняшний день у нас практически нет проблем ни в плане наличия лекарственных средств, ни в области оперативного лечения. Сейчас идет активное импортозамещение и многие противопаркинсонические препараты стали производить в России, и мы их активно применяем.

Автор — заведующая неврологическим отделением № 3 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог (паркинсонолог), кандидат медицинских наук, врач высшей категории

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