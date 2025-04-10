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Суд приговорил к 16 годам заключения повара по делу о попытке теракта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Повара из Волгограда Вадима Чалого, который пытался отправить российским военным посылки с бомбами, приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Об этом 10 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Мужчину признали виновным в трех покушениях на теракт (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также в сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Свою вину он полностью признал. Защита намерена обжаловать приговор.

Уточняется, что уголовное дело в отношении Чалого было возбуждено в июне 2024 года, после того, как повар, заручившийся поддержкой агентов Службы безопасности Украины, предпринял третью неудачную попытку привести в действие взрывное устройство, которое они подготовили заранее и спрятали в подарочной коробке.

В качестве целей были выбраны трое офицеров Министерства обороны РФ, которые осуществляют командование российскими воинскими подразделениями, в том числе в зоне боевых действий — все они участники специальной военной операции (СВО).

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В пресс-службе Следственного комитета РФ 4 апреля сообщили, что в отношении 49-летнего военнослужащего возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке к теракту в Московской области.

По данным следствия, с подозреваемым связались сотрудники украинской разведки, от которых он получил предложение напасть на воинскую часть Минобороны России. После получения взрывного устройства преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками ФСБ РФ.

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