9 апреля состоялось препати Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

9 апреля в зале московского отеля состоялось препати Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Главной интригой вечера стало оглашение номинантов грядущей церемонии. Гости также узнали, что же ждет их в этом году на премии 21 мая в LIVE АРЕНА.

Мероприятие, приуроченное к Премии телеканала, стало местом встречи для артистов, представителей медиа и светских персон Москвы. Каждый год Премия телеканала RU.TV — это оригинальный сценарий и уникальная стилистика. Техногенные декорации, путешествие по космическим мирам, русские дизайнеры и стилисты, белоснежный цвет в дресс-коде и деталях.

«В этом году мы решили стереть все границы и приоткрыть завесу телевизионной кухни. На глазах многотысячного зала мы создадим настоящую телевизионную студию и покажем, как рождается телевидение по ту сторону экрана. Это будет масштабное шоу, которое переплетется с фрагментами наших программ и церемонией награждения», — рассказала о грядущей церемонии главный редактор телеканала RU.TV Александра Труфанова.

На сцену в этот вечер вышли Дима Билан; Николай Басков; Мот, а также Серега, JONY, Ольга Серябкина, Слава, Анна Семенович, Алсу, Джиган, Артур Пирожков, Хабиб, группа SEREBRO, Владимир Пресняков и другие.

В этом году номинантов на премию выбирали сами зрители: именно они предлагали имена артистов, которые достойны стать победителями. Из огромного числа претендентов Экспертный совет выбрал наиболее часто упоминаемых.

На сайте телеканала RU.TV открыто голосование.