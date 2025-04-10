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Житель Магаданской области отдал мошенникам почти 2 млн рублей

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Полиция в Магаданской области проводит проверку по факту мошенничества, в результате которого пострадал 64-летний мужчина. Он лишился больше 1,9 млн рублей.

По словам жителя поселка Усть-Омчуг, в одном из мессенджеров ему поступил звонок якобы от руководителя. Собеседник предупредил, что с мужчиной свяжется «сотрудник силового ведомства». Вскоре потерпевшему действительно поступил новый звонок. Злоумышленник убедил магаданца, что с его счетов якобы осуществлена попытка перевода в адрес запрещенной организации. Для предотвращения перевода потерпевшему предложили выполнить ряд операций и перевести деньги на «безопасный» счет. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Липецке 63-летняя женщина отдала мошенникам 2,3 млн рублей. Аферисты в общении представлялись сотрудниками «управляющей компании».

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