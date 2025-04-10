Израиль и Турция провели переговоры по вопросам безопасности в Азербайджане
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила проведение встречи делегаций Израиля и Турции по вопросам политики и безопасности, которая состоялась в Азербайджане. Об этом 10 апреля говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте канцелярии по итогам переговоров.
«Делегация во главе с директором Совета национальной безопасности Цахи Ханегби и при участии высокопоставленных представителей министерства обороны и служб безопасности встретилась вчера вечером с параллельной турецкой делегацией», — говорится в заявлении.
Во время встречи стороны обсудили региональные интересы и договорились продолжить диалог в целях поддержания стабильности и безопасности.
Израиль также поблагодарил Азербайджан и президента Ильхама Алиева «за организацию важных переговоров».
Глава внешнеполитического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян 6 апреля провел в Абу-Даби переговоры с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Стороны обсудили региональные и международные усилия по возобновлению соглашения о перемирии, достижению прекращения огня и освобождению заложников.