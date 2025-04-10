«Россети» и ОАЭ расширяют энергетическое сотрудничество
Возможности развития российско-эмиратских отношений в областях традиционной и новой энергетики обсудили в Дубае глава группы «Россети» Андрей Рюмин и замминистра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама. Стороны договорились о создании рабочей группы по обмену опытом, сообщили в пресс-службе российской компании.
«В наших странах накоплен обширный опыт реализации технологически сложных проектов, связанных с созданием схем электроснабжения современных мегаполисов. Это может представлять взаимный интерес. Актуальны вопросы удовлетворения растущего потребления с использованием накопителей энергии, решений на базе ВИЭ. Также открыты к сотрудничеству в сфере цифровых и инновационных технологий», — подчеркнул Андрей Рюмин.
Участники рабочей группы обсудят вопросы присоединения к сети объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) и энергоемких потребителей, например, центров обработки данных. Кроме того, стороны обменяются опытом использования систем накопления энергии, реализации проектов цифровой трансформации и по другим темам.
Проекты России и ОАЭ в торгово-экономической и гуманитарной областях активно развиваются в последние годы, подчеркнули в «Россетях». Решение о присоединении ОАЭ к БРИКС открывает новые возможности для взаимодействия. Электроэнергетика является одним из перспективных направлений сотрудничества, заявили в компании.