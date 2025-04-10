В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека
В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Новая Погощь Суземского района Брянской области на автомобиль пострадали четыре мирных жителя, в том числе полугодовалый ребенок. Об этом 10 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«К сожалению, пострадали четверо мирных жителей, в том числе и полугодовалый ребенок. Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, атака проводилась украинским дроном-камикадзе, который преследовал движущийся автомобиль. Он уточнил, что пострадавшим будет оказана необходимая материальная помощь. Также Богомаз призвал мирных жителей соблюдать меры безопасности для предотвращения подобных происшествий.
Ранее, 7 апреля, Богомаз сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки ВСУ FPV-дроном на село Лемешовка Севского района Брянской области. Он также выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что его семье окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную.