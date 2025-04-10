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В Курской области суд оштрафовал музыканта Апачева на 70 тыс. рублей

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Промышленный районный суд Курска признал виновным блогера и музыканта Акима Апачева в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 70 тыс. рублей. Об этом 10 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Согласно материалам дела, музыкант, находясь на территории Суджи в Курской области, разрисовал и исписал нецензурной лексикой стену разрушенного здания. Свои действия он снял на видео и выложил в интернет. Позже Апачев извинился перед жителями Курской области и Суджи за граффити и заявил, что никого не хотел обидеть.

«Постановлением Промышленного суда города Курска блогер Аким Апачев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 70 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Апачев может обжаловать постановление.

Адвокат Игорь Манаенков сообщил после судебного заседания, что Апачев не планирует обжаловать постановление суда. По его словам, блогер сожалеет о выборе некорректной лингвистической формулировки.

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В Курской области 23 марта пообещали оштрафовать музыканта Апачева после его поездки в Суджу. Отмечалось, что жители области негативно отреагировали на опубликованные в Telegram-канале Апачева фото изрисованных и исписанных им стен разрушенных зданий в Судже. На подобные комментарии последовали агрессивные ответы музыканта. В тот же день адвокат подтвердил правонарушение в действиях Апачева в Судже.

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