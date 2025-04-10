Пожароопасный сезон стартовал в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 10 апреля начался пожароопасный сезон. В регионе ликвидировали 28 ландшафтных возгораний.
Начало сезона связано с наступлением потепления и установлением плюсовых температур. Пожарными и спасателями организовано наблюдением за ситуацией со станционарных пунктов и при помощи спутниковой системы. Также ведется патрулирование и авианаблюдение с помощью беспилотников, пишет ИА AmurMedia.
В осенний период в регионе обновили 338,6 км минерализованных полос, планируется обновление еще 730,2 км. В населенных пунктах отремонтировали 273 и оборудовали 70 новых источников противопожарного водоснабжения.
Возгорания уже зарегистрированы на территориях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, в Вяземском, Солнечном, Верхнебуреинском районах, районе имени Лазо и Бикинском округе.
7 апреля особый противопожарный режим ввели в Благовещенске Амурской области. Местным жителям запретили разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи.