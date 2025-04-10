Началась регистрация на благотворительный забег «Зеленый Марафон»

31 мая, в преддверии Дня защиты детей, в России состоится 12-й «СберПрайм Зеленый марафон», который организуют «Сбер» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», сообщили в пресс-службе организаторов.

«Каждый год наш „Зеленый марафон“ собирает тысячи человек, для которых это не просто забег, но и возможность сделать доброе дело. Третий год подряд спортивный праздник проходит вместе с благотворительным фондом „Вклад в будущее“: мы собираем средства на инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства, и Сбер удвоит поступившую сумму. Такие дети особенно уязвимы: им нужна специализированная помощь, чтобы подготовиться к школе, чувствовать себя там уверенно и получить хорошее образование. В прошлом году мы собрали 27 млн рублей. Уверен, что в этом году мы соберём ещё больше средств — и ещё больше детей смогут подготовиться к школе вместе с опытными педагогами», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Соревнования пройдут в 60 городах России при поддержке «СберПрайма». Регистрация в Москве продлится до 30 апреля включительно и будет платной, в других регионах она завершится 26 мая и не потребует оплаты.

Все средства от регистрации участников в Москве и добровольные пожертвования из регионов, а также взносы, сделанные в рамках марафона на благотворительной платформе «СберВместе», поступят в фонд «Вклад в будущее», при этом «Сбер» из собственных средств удвоит собранную сумму. На эти деньги специалисты проведут для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства занятия по подготовке к школе, которые помогут ребятам учиться и общаться со сверстниками.