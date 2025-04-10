Дегтярев сообщил о разработке кодекса этики российского спорта

Министерство спорта разрабатывает кодекс этики российского спорта, который будет принят в ближайшее время. Об этом 10 апреля сообщил глава ведомства, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

«Нами уже начата разработка кодекса этики российского спорта. Будем его принимать в ближайшие недели на коллегии Минспорта», — заявил он в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

По словам Дегтярева, будущий этический кодекс должен быть знаком всем: от министров до начинающих спортсменов.

«Всегда остаемся патриотами России и помним, что все мы вместе и каждый по отдельности бережем честь своей команды, школы, города и великой России», — привел глава Минспорта выдержу из кодекса, находящегося в разработке.

Дегтярев 8 апреля сообщил, что в 2025 году на развитие адаптивного спорта в РФ было выделено порядка 2,8 млрд рублей. По словам министра, повышение доступности спортивной инфраструктуры для инвалидов, создание во всех регионах учреждений по адаптивной физкультуре и увеличение количества спортивных мероприятий с участием ветеранов специальной военной операции — это приоритет ведомства на ближайшие пять лет.