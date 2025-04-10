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Алиев рассказал о попытке госпереворота в Азербайджане

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 апреля рассказал на международном форуме на тему «К новому миропорядку» о попытке госпереворота в стране.

Он возложил ответственность за эти события на американскую организацию «Национальный демократический институт». Алиев сообщил, что специальные службы обнаружили квартиры с коктейлями Молотова и инструкциями по атакам на правительственные здания и полицию.

«Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки. И именно поэтому такие печально известные институты, как Национальный демократический институт (NDI), на самом деле замышляли здесь государственный переворот», — приводит его слова APA.

Президент также напомнил о попытках западных неправительственных организаций вмешаться в выборный процесс в Азербайджане, утверждая, что они направляли деньги в страну.

Кроме того, Алиев упомянул о попытках организовать в Азербайджане «оранжевую революцию» при поддержке Госдепартамента США. Он подчеркнул, что эти события не забыты, и выразил надежду на прекращение вмешательства Запада в дела страны, считая его неэффективным.

Дали дубана: почему в Киргизии постоянно разоблачают госперевороты
На этот раз в Бишкеке задержали 11 человек, среди них бывший депутат

9 апреля пресс-центр ГКНБ Киргизии сообщил о предотвращении попытки организации массовых беспорядков и государственного переворота. Задержаны участники преступной группы, планировавшие снять провокационное видео с «избитой кыргызкой», которая якобы рассказала бы о насилии со стороны иностранцев. Это должно было вызвать патриотические чувства и спровоцировать беспорядки, похожие на события мая 2024 года в Бишкеке. Затем подготовленные боевые группы с оружием намеревались устроить драки и погромы в местах проживания иностранцев.

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