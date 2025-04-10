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Большой космический фестиваль в «Острове мечты» состоится 12 апреля

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Фото: пресс-служба «Острова мечты»
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12 апреля с 12:45 до 17:00 в городском променаде «Острова мечты» пройдет яркое и захватывающее событие — космический фестиваль, подготовленный при поддержке «Техпросвета ВКонтакте» и госкорпорации «Роскосмос». Это будет настоящий праздник для всей семьи, где наука, технологии и творчество соединятся в одном звездном пространстве, чтобы подарить гостям незабываемые эмоции.

В этот день гостей ждут увлекательные лекции, мастер-классы, интерактивные зоны и концертная программа. В Космическом лектории «Техпросвета ВКонтакте» ожидаются встречи с легендарными космонавтами, ведущими популяризаторами науки и инноваторами в области космоса и технологий. Каждый из них поделится своими знаниями и опытом, а также расскажет о последних достижениях в этой сфере.

Партнерские зоны фестиваля предложат уникальные интерактивные развлечения. Музей роботов и технологий «Робостанция» представит последние разработки и достижения российской робототехники. А Музей истории мироздания подготовил увлекательные мастер-классы, интерактивные экспонаты и демонстрацию настоящих метеоритов, которые будут интересны как детям, так и взрослым. Кульминацией фестиваля станет концерт от арт-студии JockerSchool. Ученики творческой школы Доминика Джокера и Екатерины Кокориной с радостью выступят перед гостями, подарив атмосферу праздника и радости.

Программа:

12:45–14:00 — музыкальная программа;

13:00–17:00 — работа интерактивных зон. Каждый желающий сможет потрогать настоящие метеориты, пообщаться с роботами, передать «космический привет» и отправить тематическую открытку близким в любую точку нашей страны;

13:10–13:40 — автограф-сессия с летчиками-космонавтами, Героями России, космонавтами отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос»: Олегом Артемьевым, Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петеленым и Андреем Федяевым;

14:00–15:00 — музыкальная программа. Свои хиты представят ученики арт-студии Доминика Джокера Jocker School;

15:00–15:50 — выступление летчика-космонавта и Героя России Сергея Рязанского;

15:30–16:10 — космические лекции популяризаторов науки Марата Айрапетяна, Дениса Прудника и Алисы Зариповой.

В течение всего дня будет работать фотозона в тематическом космическом оформлении, где каждый сможет сделать эффектные снимки на память.

Мероприятие бесплатное. Вход свободный!

12 апреля с 12:45 до 17:00, культурно-развлекательный кластер «Остров мечты», городской променад, площадь «Москва» (г. Москва, проспект Андропова, д. 1).

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