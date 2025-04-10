Инновации рекомендательных сервисов обсудят на «ТелеМультиМедиа Форум 2025» 29 мая в Москве

На площадке IX ежегодного «ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы» своим видением происходящих изменений и прогнозами на будущее отрасли поделятся представители медиахолдингов и федеральных телеканалов, онлайн-кинотеатров и стриминговых платформ, разработчики инновационных технологических сервисов для отрасли медиа, эксперты в сфере доставки и распространения контента в цифровой среде.

Вопросы построения, развития и масштабирования рекомендательных систем на основе нейросетей обсудят эксперты в рамках сессии «Инновации рекомендательных сервисов: интеграция социальных элементов, критическое восприятие зрителя и ответственность медиаплатформ». Сегодня требования к качеству рекомендательных систем сопоставимы с требованиями к качеству собственно контента на платформе. Как изначально определить приоритеты при разработке системы рекомендаций? Насколько экономически оправданно построение мощных моделей? Есть ли сложности с масштабированием таких систем? Как повлиял уход западных мейджоров на работу систем рекомендаций и удается ли платформам компенсировать это своими силами? Когда мы сможем доверить создание сериала на основе зрительских предпочтений нашим системам рекомендаций? Эксперты обсудят эти и следующие вопросы:

Как нейросети улучшают качество рекомендаций, улучшая пользовательский опыт, влияя на устойчивость бизнеса и финансовые результаты.

Персонализация контента vs коммерческие интересы сервиса: как соблюсти баланс?

Предпочтения меняются, рекомендации остаются прежними: как алгоритмам уследить за развитием кругозора и интересами пользователей?

Отечественный рынок языковых моделей LLM.

Рекомендательные сервисы музыкальных стримингов и аудиоплатформ.

И другие интересные и важные вопросы.

Форум проходит в формате, сочетающем панельные дискуссии, экспертные выступления-лекции, а также интервью со знаковыми представителями отрасли.

Регистрируйтесь на Форум: https://tmtconferences.ru/events/telemultimedia-forum-2024/#bepart.