Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 10 апреля сообщили в Минобороны России.
«С заданной дистанции выполнили стрельбу авиационными ракетами С-8 с кабрирования. <…>. Враг будет разбит, победа будет за нами», — рассказал командир разведывательно-ударного вертолета Николай.
После нанесения удара экипаж выполнил маневр отхода и вернулся на аэродром базирования. По докладам авианаводчика, цель была успешно уничтожена.
28 марта экипаж вертолета Ми-35М ликвидировал живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Были уничтожены скопление боевиков киевского режима и бронированные машины.