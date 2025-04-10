Apple вывезла самолетами из Индии 1,5 млн iPhone из-за пошлин США

Американская корпорация Apple заказала чартерный рейс для перевозки 600 т iPhone (1,5 млн единиц) из Индии в США, чтобы не попасть под действие пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Reuters 10 апреля со ссылкой на источники.

Как отметил один из источников, ознакомленный с планами компании, Apple «хотят обойти пошлину».

Аналитики рассказали, что цены на iPhone в США могут резко вырасти, учитывая высокую зависимость Apple от импорта из Китая, основного центра производства устройств, на который распространяется самая высокая ставка тарифа Трампа в 125%.

Уточняется, что Apple увеличила производство своей продукции в Индии в попытке обойти пошлины Трампа против Китая, где располагается основное производство компании. За последнюю неделю марта Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими гаджетами.

«Вес упакованного iPhone 14 и его зарядного кабеля составляет около 350 г (12,35 унций), что означает, что общий груз весом 600 т включал около 1,5 млн iPhone, с учетом веса упаковки», — отметили в агентстве.

Ранее, 3 апреля, цена на акции Apple за сутки обрушилась на 9,55% и составила $202,52 за единицу после введения Трампом пошлин на импорт. В конце 2024 года у нее было 15,116 млрд акций в обращении.

Американский лидер 2 апреля объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китайской Народной Республики (КНР) — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против США в этот же день. Позднее США подняли пошлины против Китая до уровня 104%, на что Пекин ответил ростом своих сборов до 84%.

Позднее, 9 апреля, Трамп отложил введение пошлин для 75 стран на 90 дней из-за паники среди американцев — президент охарактеризовал ситуацию на рынках после введения тарифов как «довольно мрачную». При этом он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%.