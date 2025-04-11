Цена квадратного метра новостроек бизнес-класса Москвы поднялась в I квартале

По итогам I квартала 2025 года средневзвешенная цена 1 кв. м на первичном рынке бизнес-класса Москвы достигла 473 300 рублей, за год она выросла на 4,5%. Это следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 11 апреля.

На рынке новостроек бизнес-класса экспонировалось 22,3 тыс. лотов в 142 проектах, где 18,4 тыс. — квартиры и 3,8 тыс. — апартаменты.

«В I квартале 2025 года в новостройках бизнес-класса зафиксировано 5925 ДДУ (договоров долевого участия. — Ред.) — на 15,1% меньше, чем в IV квартале 2024 года. Снижение объясняется сезонностью: традиционно высокий спрос в конце года и спад после январских праздников», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, после отмены льготной ипотеки — во втором II квартале 2024 года — доля ипотечных сделок сократилась на 34 процентных пункта (п. п.), достигнув 34% в I квартале 2025 года. Это минимум с 2017 года.

«Однако благодаря рассрочкам и замедлению роста цен спрос в годовом выражении вырос на 16,7%. Параллельно увеличилось предложение на 8,5% за год (22,3 тыс. лотов, –4% за квартал). Таким образом, игроки рынка демонстрируют адаптацию к сложившимся условиям через переориентацию на альтернативные схемы финансирования», — добавил эксперт.

Средняя ставка по рыночной ипотеке за квартал выросла на 2,3 п. п., до 28,9%.

«Но всё равно этот показатель остается заградительным. При этом средняя стоимость лотов в новостройках бизнес-класса составляет 27 млн рублей. То есть ту же семейную ипотеку можно оформить зачастую только по комбо-программе с огромной переплатой по процентам. В результате популярность жилищных кредитов снижается, а в некоторых проектах сделки с ними и вовсе сошли на нет», — уточнила генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова.

Она добавила, что покупатели активно переориентировались на рассрочки. Особой популярностью пользуются беспроцентные схемы.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что 13% опрошенных россиян мечтают о покупке недвижимости, будь то жилье на море, в столице или за границей. В то же время 47% респондентов хотят перестать работать и жить на пассивный доход. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

До этого, 21 февраля, сообщалось, что среди опрошенных россиян 40,4% считают, что наиболее привлекательна для инвестиций в 2025 году коммерческая недвижимость. Еще 53,8% выбрали бы для вложения средств жилую недвижимость, следует из результатов исследования аналитиков курорта «Лучи».