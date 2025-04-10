Ректора ПсковГУ арестовали по делу о мошенничестве

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина, которая подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, заключена под стражу на два месяца. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 года ректор трудоустроила в университет своего знакомого на должность доцента. При этом сотрудник не появлялся на рабочем месте и не исполнял трудовые обязанности.

Кроме того, в период с января 2021 года по январь 2025 года Ильина фиктивно выплатила заработную плату сотруднику на сумму более 10 млн рублей, из которых 3 млн рублей были переведены на карту, открытую на имя работника, но находящуюся в пользовании фигурантки дела.

Отмечается, что в рамках расследования были изъяты документация, электронные носители и портативная техника подозреваемой.

Накануне следственное управление Следственного комитета РФ по Белгородской области сообщило о задержании 50-летнего мужчины по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь командиром общественного объединения правоохранительной направленности, создал подложные документы о выходах на дежурство сотрудников, которые на самом деле не принимали участия в мероприятиях.