Два человека погибли в ДТП с деревом в Ставропольском крае
Легковой автомобиль врезался в дерево в Ставропольском крае. Два человека погибли.
Авария произошла в Курском округе вблизи хутора Пролетарского вечером 9 апреля. По данным ИА StavropolMedia, 25-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Priora не справилась с управлением во время дождя и съехала с проезжей части.
При столкновении с деревом один из пассажиров скончался на месте. Второй пассажир умер в больнице. Автомобилистка и еще один пассажир госпитализированы.
За минувшие сутки в России произошло 212 ДТП, в которых погибли 13 человек и получили травмы 270 человек.