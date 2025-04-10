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Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в Сумской области

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Операторы FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север» уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 10 апреля сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны уточнили, что танк был обнаружен на огневой позиции в лесном массиве с помощью средств воздушной разведки, после чего было принято решение о нанесении огневого поражения.

«В результате прямого попадания FPV-дроном на оптоволокне танк украинских боевиков был уничтожен», — сообщили в ведомстве.

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Ранее в этот день операторы FPV-дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили два танка и две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Район сосредоточения техники противника был вскрыт разведкой российских военных с применением беспилотников.

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