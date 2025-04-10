Москвич случайно выронил пакетик с наркотическим веществом перед росгвардейцами

В Москве молодой человек случайно выронил пакетик с наркотическим веществом перед сотрудниками Росгвардии. Об этом 10 апреля сообщило главное управление (ГУ) Росгвардии по столице.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии задержали троих молодых людей и попросили показать документы. Один из них, сильно нервничая, начал доставать паспорт и случайно выронил из кармана пакет с белым веществом.

«Мужчина не смог предоставить внятных пояснений относительно его содержимого. Гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — указано в Telegram-канале ведомства.

В изъятом у гражданина веществе обнаружили кокаин весом 0,22 г.

8 апреля в Вологодской области транспортная полиция обнаружила и изъяла свыше 900 г марихуаны, замаскированной под булыжники. Кроме того, в ходе обысков по месту жительства задержанных были найдены несколько килограммов кристаллических и порошкообразных веществ, а также оборудование для фасовки и упаковки. По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.