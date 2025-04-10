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СК начал расследование нападения на журналистов РЕН ТВ в клинике в Москве

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Москве устанавливают обстоятельства нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ, которые выполняли редакционное задание в частной медицинской клинике. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по столице.

Инцидент произошел 9 апреля в клинике, расположенной на Минской улице в Москве.

«Сотрудник клиники, осознавая, что перед ним находится съемочная группа, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту нападения Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу столичного ГСУ СК проводится проверка. Уточняется, что нападавшего на журналистов арестовали на 15 суток.

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Ранее, 31 октября 2024 года, на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову и ее коллег напал мужчина во время съемки материала про брачных аферистов. В результате оператор получил травмы, была повреждена техника.

Позже, 18 февраля, Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил брачного афериста Романа Павлова, напавшего на съемочную группу «Известий», к принудительным работам на срок два года и шесть месяцев.

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