СК начал расследование нападения на журналистов РЕН ТВ в клинике в Москве
В Москве устанавливают обстоятельства нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ, которые выполняли редакционное задание в частной медицинской клинике. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по столице.
Инцидент произошел 9 апреля в клинике, расположенной на Минской улице в Москве.
«Сотрудник клиники, осознавая, что перед ним находится съемочная группа, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По факту нападения Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу столичного ГСУ СК проводится проверка. Уточняется, что нападавшего на журналистов арестовали на 15 суток.
Ранее, 31 октября 2024 года, на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову и ее коллег напал мужчина во время съемки материала про брачных аферистов. В результате оператор получил травмы, была повреждена техника.
Позже, 18 февраля, Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил брачного афериста Романа Павлова, напавшего на съемочную группу «Известий», к принудительным работам на срок два года и шесть месяцев.