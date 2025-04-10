СМИ сообщили о рекордном увеличении состояния богатейших людей мира

Финансовое состояние самых богатых людей планеты в совокупности увеличилось на рекордные $304 млрд, после того как президент США Дональд Трамп на 90 дней приостановил повышение пошлин в отношении стран, которые проявили готовность к переговорам. Об этом 10 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«Совокупный прирост благосостояния в среду побил предыдущий рекорд в $233 млрд, установленный в марте 2022 года, после того как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл впервые за несколько лет повысил ставки, но заверил инвесторов, что экономика остается устойчивой», — уточняется в материале.

По данным агентства, больше всех заработал американский миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск: акции его компании выросли на 23% ($35,9 млрд).

Состояние владельца Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга выросло на $25,8 млрд, а глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг заработал $15,5 млрд.

Американский лидер 2 апреля объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китайской Народной Республики (КНР) — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против США в этот же день. Позднее США подняли пошлины против Китая до уровня 104%, на что Пекин ответил ростом своих сборов до 84%.

Позднее, 9 апреля, Трамп отложил введение пошлин для 75 стран на 90 дней из-за паники среди американцев — президент охарактеризовал ситуацию на рынках после введения тарифов как «довольно мрачную». При этом он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%.