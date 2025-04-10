Bloomberg предположил полную остановку продажи нефти из США в Китай

После прихода к власти в США президента Дональда Трампа в начале текущего года Китай стал постепенно снижать закупки американской нефти, доведя их объем до 1% от всего объема импорта, однако новые пошлины Вашингтона, скорее всего, приведут к полному обнулению продаж. Такой прогноз 10 апреля приводится в статье агентства Bloomberg.

Эксперты считают, что обрушение объемов поставок станет несильно критичным для обеих стран, однако укажет на то, что между крупнейшими экономиками мира произошел огромный разрыв в торговых отношениях.

До того как Трамп снова возглавил Белый дом, Китай несколько лет наращивал импорт американской нефти. Однако сейчас импортные пошлины КНР на американские товары достигли уже 84%, в связи с чем покупка нефти из США принесет китайским нефтепереработчикам только убытки. По оценке издания, такая ситуация может совсем по-новому изменить нефтяные потоки.

«Часть этой сырой нефти отправится к другим покупателям в Азии. В последние дни партии закупили нефтеперерабатывающие заводы Индии и Японии, чтобы воспользоваться более низкими ценами на некоторые сорта из США», — говорится в публикации.

Китай же сможет нарастить подсанкционные поставки из России и Ирана, а также увеличить объем закупок сырья у производителей на Ближнем Востоке — Омана или Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

4 апреля вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила «Известиям», что после введенных новых тарифов Трампа и ответных мер со стороны Китая произошло резкое падение цен на нефть. Она указала, что США и Китай — это почти половина мировой экономики (43%). Развязывание торговых войн может привести к серьезным проблемам в экономиках этих стран, из-за чего они будут меньше закупать товары у других стран и объемы потребления нефти и нефтепродуктов также снизятся, заявила эксперт.

Месяцем ранее Трамп обвинил КНР в неспособности к борьбе с наркотрафиком и удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. В Государственном совете КНР 4 февраля сообщили, что с 10 февраля Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Кроме того, отмечалось, что тарифами в 10% будут облагаться американская нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельхозтехника.