СМИ сообщили о сокращении Китаем импорта голливудских фильмов

Власти КНР планируют сократить количество американских фильмов, разрешенных к ввозу в страну, после обострения торговой войны с США. Об этом 10 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на китайское госуправление по делам кинематографии.

«Неправильные действия правительства США по злоупотреблению тарифами в отношении Китая неизбежно еще больше снизят благосклонность отечественной аудитории к американским фильмам», — приводится в публикации заявление китайского ведомства.

По информации агентства, ранее американские студии уже сократили продвижение своих фильмов в КНР. В то же время интерес китайских зрителей в «значительной степени» переключился на отечественные картины.

Ранее, 9 апреля, власти Китая приняли решение повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84% в качестве ответа на рост американских тарифов. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что Соединенные Штаты ответят на этот шаг Пекина немедленным повышением импортных сборов в отношении китайской продукции до 125%.

В тот же день Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c Китаем и Евросоюзом (ЕС), но только на справедливых для Вашингтона условиях.