Резкое похолодание спрогнозировали в Забайкалье в конце недели
Синоптики спрогнозировали резкое ухудшение погоды в Забайкальском крае в выходные. В регионе ожидаются понижение температуры и усиление ветра.
Согласно прогнозам, 11 апреля ожидается мокрый снег. Температура снизится на 8 градусов и более. Скорость порывов ветра будет достигать 20–24 м/с. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.
Жителей региона просят соблюдать осторожность, при нахождении на улице обходить стороной шаткие конструкции и отказаться от дальних поездок на личном транспорте.
В Красноярском крае синоптики прогнозируют в выходные резкое потепление. Температура местами повысится до +23 градусов.