Додик заявил об отсутствии будущего у Европы в ее нынешнем виде
У Европы в ее нынешнем виде нет будущего, и она почти ничем не обладает. Об этом 10 апреля заявил президент Республики Сербской (РС), энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик.
«Если Европа <…> готова препятствовать демократии, если она готова фальсифицировать выборы, если она готова злоупотреблять правосудием, готова посылать к нам иностранца, которого никто не назначал, и стоять за ним, то эта Европа не имеет будущего», — рассказал он в интервью ТАСС.
Додик отметил, что у Европы нет единого лидера, а главы государств Евросоюза (ЕС) с трудом контролируют ситуацию в своих странах. Он добавил, что с нынешней политической элитой «Европа не имеет почти ничего».
Президент РС подчеркнул, что у Европы нет своих сырьевых ресурсов для промышленности, поэтому она утратила статус инновационного центра для промышленности и технологий.
4 апреля политолог Александр Асафов заявил, что администрация президента США Дональда Трампа относится к Европе со скепсисом, и предположил, что напряжение между сторонами будет нарастать и хрупкое евроатлантическое сотрудничество будет рушиться. По его словам, чиновники из команды Трампа называют европейские страны «нахлебниками».