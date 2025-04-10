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Центр компетенций по ВЭД для юрлиц открылся во Владивостоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Центр компетенций по ВЭД «Восток» для юридических лиц начал работу во Владивостоке, сообщили в пресс-службе «Сбера», организовавшего сервис.

«Все больше наших клиентов выходят на международные рынки. За год число компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, выросло на 10%. В фокусе — Китай и Индия, растут объемы ВЭД с ОАЭ и Турцией, актуальны Армения и Кыргызстан. Наш центр ВЭД „Восток“ станет для предпринимателей надёжным помощником и проводником в страны АТР, прежде всего в КНР как самое востребованное направление. Сейчас на Дальнем Востоке запускаются масштабные инвестпроекты по развитию транспортной инфраструктуры с привлечением инвесторов из других стран, и центр в том числе поможет их реализовать. Уверен, новый формат обслуживания будет отличным помощником для любого предпринимателя, который взаимодействует с контрагентами из-за рубежа и хочет максимизировать пользу от такого партнерства», — отметил в связи с этим первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как указали в «Сбере», целью центра является оперативная поддержка экспортеров и импортеров. Специалисты центра окажут помощь в регистрации бизнеса в КНР, поисках контрагентов, оптимизации логистики, оформлении таможенных платежей и прохождении валютного контроля. Также предусмотрена возможность онлайн-консультаций по вопросам ВЭД, конверсионных операций и управлению валютным риском.

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