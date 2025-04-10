Четыре человека пострадали от укусов клещей в Хабаровском крае
Сезон активности клещей начался в Хабаровском крае. От укусов вредителей пострадали четыре человека.
Случаи присасывания клещей зарегистрированы в Хабаровске и его пригородах. Пока активность вредителей оценивается как низкая. Однако сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности при выезде на природу и дачные участки, пишет ИА AmurMedia.
В частности, следует пользоваться репеллентами, проводить само- и взаимоосмотры. Рекомендуется выбирать одежду с манжетами и максимально закрывать тело.
В Приморском крае сезон активности клещей начался в первой половине марта.