ОАЭ поблагодарили Россию и США за выбор Абу-Даби для обмена заключенными

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразило благодарность правительствам США и России за выбор Абу-Даби в качестве места проведения обмена заключенными. Об этом 10 апреля написало агентство WAM

«Министерство выразило благодарность правительствам Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации за оказанное доверие к ОАЭ и выбор Абу-Даби в качестве места для завершения обмена заключенными», — сказано в материале.

В МИДе подчеркнули, что выбор Абу-Даби для проведения обмена между двумя странами отражает тесные дружеские отношения, которые связывают их с ОАЭ, отметив, что государство надеется, что эти усилия внесут свой вклад в поддержку усилий по снижению напряженности и укреплению диалога и взаимопонимания для достижения безопасности и стабильности на региональном и международном уровнях.

Ранее в этот день в Абу-Даби произошел обмен россиянина Артура Петрова, задержанного в 2023 году по запросу США на Кипре, на осужденную в России за государственную измену гражданку США Ксению Карелину. Уточняется, что Карелина помилована указом президента России Владимира Путина. Она была осуждена на 12 лет колонии общего режима «за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству».