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В Госдуме предупредили ЕС о серьезном ответе в случае использования активов РФ

Депутат Чепа: РФ может серьезно ответить в случае использования ЕС активов России
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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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У России есть возможность серьезно ответить Евросоюзу (ЕС) в случае использования российских активов, и некоторые европейские страны этого боятся, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 10 апреля.

Ранее в этот день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что в ЕС проводятся переговоры с различными странами относительно использования замороженных активов. При этом некоторые страны выступают категорически против таких действий.

«Это воровство, и многие политики очень хорошо понимают, что это может привести к беспределу и ответным действиям со стороны многих стран. Все их многолетние попытки внедрения в мире своих устоев, это всё рушится. Понятие ВТО (Всемирная торговая организация. — Ред.), ответственность какая-то, международные договоренности — всё это разрушается именно таким воровством», — подчеркнул Чепа.

С другой стороны, он отметил, что у России есть возможность серьезно ответить на такие действия ЕС. По его мнению, европейские государства этого боятся.

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«Такие страны, которые могут какие-то получить от этого ответные действия, допустим Прибалтика, они больше кричат. Те страны, которые имели инвестиции, которые хотят вернуться в Россию, стран, компании которых хотят вернуться в РФ, очень много, действуют с осторожностью», — добавил депутат.

В то же время он уточнил, что российское правительство очень ответственно подходит к возможности возврата некоторых иностранных компаний на рынок РФ. И руководители этих стран понимают, что в случае использования российских активов будут определенные последствия, поэтому не все государства поддерживают воровскую политику.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 апреля РФ на брифинге заявил, что РФ никогда не откажется от своих прав на собственные активы. Также российская сторона не откажется от защиты своих прав в этом вопросе.

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