Глава ЕК сообщила о заморозке тарифов на американские товары на 90 дней
Еврокомиссия отложит введение тарифов на американские товары на 90 дней. Об этом 10 апреля заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Мы приняли к сведению заявление президента [США Дональда] Трампа и хотим дать переговорам шанс. <…> Если переговоры не будут удовлетворительными, вступят в силу наши контрмеры», — написала она в социальной сети X (бывш. Twitter).
При этом глава ЕК отметила, что подготовительная работа по разработке контрмер в ответ на американские пошлины продолжится.
Ранее, 9 апреля, ЕС утвердил ответные торговые пошлины против США. Европейская комиссия заключила, что тарифы США наносят экономический ущерб обеим сторонам. Тарифы планировалось начать взимать с 15 апреля.
Днем ранее Трамп сообщил, что введенные пошлины приносят в государственную казну США около $2 млрд прибыли. По его словам, более 70 стран выразили желание провести переговоры с Вашингтоном по вопросу торговых тарифов.