Приставы обратили в доход РФ акции компаний украинских бизнесменов
Судебные приставы взыскали в доход России акции бизнесменов, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
По данным ведомства, Великоустюгский районный суд Вологодской области признал экстремистами нескольких украинских предпринимателей.
Отмечается, что государству было передано около 60 тыс. акций АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод», а также 100% долей в уставных капиталах компаний ООО «Национальные алкогольные традиции», ООО «Бизнес Групп», ООО «Южные алкогольные традиции» и ООО «Алкогольные традиции Крыма», занимающихся производством алкогольной продукции.
Ранее, 2 апреля, директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что в 2024 году в рамках принудительного исполнения взыскано почти 1,3 трлн рублей. Он отмечал, что в бюджет России перечислили 458 млрд рублей, в пользу физических лиц взыскано порядка 210 млрд рублей, а юридических — 607 млрд рублей.