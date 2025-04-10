Трансляцию запуска «Союз-2.1а» посмотрело рекордное количество россиян

8 апреля ракета-носитель «Союз-2.1а» с символикой «Триколор» отправила на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-27». За ходом запуска можно было следить в прямом эфире в сообществе «Триколор» «ВКонтакте» и на канале «Большой эфир».

За этим моментом следила вся страна — трансляция Роскосмоса собрала более 3 800 000 просмотров, установив новый рекорд среди всех российских запусков.

Логотип «Триколор» был нанесен на ракету-носитель «Союз-2.1а» в честь 20-летия компании. По случаю своего юбилея оператор также запустил всероссийский флешмоб и провел масштабную кампанию в соцсетях и СМИ, чтобы привлечь зрителей к трансляции.

Кроме того, на Байконур увидеть пуск ракеты вживую приехало рекордное количество туристов — по данным Роскосмоса, более 2 500 человек. Среди них: известные актеры, телеведущие, блогеры и руководители из различных уголков России и мира.

Ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Союз МС-27», который доставил основной экипаж 73-й длительной экспедиции. В него вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в состав дублирующего — космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

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