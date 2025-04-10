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СК возбудил дело по факту убийства ВСУ девяти жителей Махновки в Курской области

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Фото: t.me/sledcom_press
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту убийств мирных жителей села Махновка Курской области. Об этом 10 апреля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Установлено, что украинские военнослужащие обстреляли жилые дома села Махновка, в результате чего погибли девять мирных жителей. Осмотр разрушений подтвердил использование артиллерии, на шести телах были найдены огнестрельные ранения. Среди погибших — пожилая женщина с огнестрельным ранением головы.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены необходимые судебные экспертизы.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — сказала Петренко.

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9 апреля правоохранители возбудили уголовное дело против боевиков ВСУ за убийство мирных жителей села Гуево в Курской области. По словам мужчины, в марте 2025 года в результате подрыва взрывного устройства, установленного украинской армией, погибли его отец и дядя. Он также сообщил о сбросе взрывных устройств на жилые дома и мародерстве со стороны украинских военнослужащих.

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