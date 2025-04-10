Ухудшение пожарной обстановки спрогнозировали в Приморье

Синоптики спрогнозировали ухудшение пожарной обстановки в Приморском крае к выходным. Риск распространение огня увеличивается с усилением ветра.

По данным ИА PrimaMedia, в большинстве районов установился второй и третий классы пожарной опасности. Риск возгораний вырос с наступлением сухой и теплой погоды. 12 и 13 апреля пожарная опасность может вырасти до четвертого класса в Анучинском, Яковлевском, Чугуевском и Красноармейском округах.

Относительно стабильная ситуация сохраняется на побережье, где действует второй класс пожарной опасности. Кроме того, на юге Приморья пожарная опасность снизится до первого класса из-за дождей.

6 апреля в Минусинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами.