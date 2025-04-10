ФАС начала проверки поставщиков оборудования для предприятий по добыче урана
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые проверки поставщиков оборудования и реагентов для нужд предприятий по добыче урана в России, сообщили в службе 10 апреля.
«Компании ООО СК «Олимп», ООО «ГСК Лидер», ООО «НВВ» и ООО ГП «Смолы» подозреваются в заключении картельного сговора при участии в торгах на сумму более 300 млн рублей. Закупки проводились предприятиями Горнорудного дивизиона ГК «Росатом», — пояснили ФАС.
Сотрудники ведомства начали проверку офисов в Москве и Подмосковье. Проводится сбор информации, представляющей интерес для регулятора.
«Окончательные выводы служба сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации», — уточнили в ФАС.
Ранее, 13 января, ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламную акцию с «Яндекс Едой». Сообщалось, что совместная реклама распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка.