Названы самые востребованные у россиян авто до трех лет

Среди автомобилей с пробегом возрастом до 3 лет в I квартале 2025 года россияне чаще всего интересовались машинами Lada. Лидером по росту интереса в сравнении с прошлым годом стал Chery Tiggo 7 Pro Max, чья популярность выросла в 2,3 раза. Об этом «Известиям» 10 апреля рассказали эксперты «Авито Авто».

Самый большой интерес россияне проявили к автомобилям Lada с показателем 29,6%. На втором месте с заметным отставанием расположилась Geely (6,8%), а на третьем — Toyota (6,7%). Четвертое и пятое места заняли BMW (5,3%) и Kia (4,1%).

Среди моделей наибольший интерес покупателей пришелся на Lada Granta с долей 13%, Vesta (7%) и Niva Legend (3,9%). В пятерку также вошли Geely Monjaro (3,2%) и Toyota Camry (2,9%). Десятку дополнили Lada Niva Travel, Geely Coolray, Haval Jolion, Lada Vesta Cross и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Средняя цена авто в этом сегменте в I квартале 2025 года снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенное снижение зафиксировано у автомобилей марки Geely, средняя цена которых уменьшилась на 10%.

«Причем интерес к таким моделям продолжает расти: на вторичном рынке Vesta прибавила почти 10%, а Niva Legend — более 100% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Однако вместе с ними заметно улучшают свои позиции и китайские модели: рост интереса к Haval Jolion (73,5%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (в 2,3 раза) при одновременном снижении средней цены на 7,3% и 11,6% соответственно повышают их привлекательность для автолюбителей», — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

Ранее в этот день сообщалось, что в январе—марте 2025 года в России закрылись 213 китайских автосалонов из-за потери инвесторов. Это больше, чем за весь 2023 год (187 автосалонов), и в три раза больше, чем в I квартале прошлого года (67 шоурумов).

7 апреля стало известно, что средняя цена нового автомобиля в I квартале 2025 составила 2,96 млн рублей. Среди марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно потеряли в цене машины брендов «Москвич» (–14,7%) и Omoda (–4%).