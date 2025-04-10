Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предупредили ЕС о серьезном ответе в случае использования активов РФ
Мир
В МИД РФ указали на всё большее вовлечении Японии в конфликт на Украине
Мир
СМИ сообщили о передаче Западу списка пожеланий Киева по размещению миротворцев
Общество
Москвич случайно выронил пакетик с наркотическим веществом перед росгвардейцами
Общество
СК возбудил дело по факту убийства ВСУ девяти жителей Махновки в Курской области
Армия
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в Сумской области
Экономика
ФАС начала проверки поставщиков оборудования для предприятий по добыче урана
Мир
Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 218
Мир
Иран пригрозил выдворением инспекторов МАГАТЭ в ответ на угрозы США и Израиля
Экономика
Приставы обратили в доход РФ акции компаний украинских бизнесменов
Происшествия
Работник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой змеи
Общество
В Госдуме предложили повысить штрафы за мат на публике и в интернете
Армия
ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и складам ВСУ
Мир
В Польше указали на решение ЕС не продлевать торговые льготы для Украины
Общество
В Московской области подростку предъявили обвинение в убийстве школьника
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на НПЗ
Мир
В Еврокомиссии предложили Украине «варить борщ вместе»

Названы самые востребованные у россиян авто до трех лет

«Авито Авто»: среди авто до 3 лет машины Lada стали самыми востребованными в РФ
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Среди автомобилей с пробегом возрастом до 3 лет в I квартале 2025 года россияне чаще всего интересовались машинами Lada. Лидером по росту интереса в сравнении с прошлым годом стал Chery Tiggo 7 Pro Max, чья популярность выросла в 2,3 раза. Об этом «Известиям» 10 апреля рассказали эксперты «Авито Авто».

Самый большой интерес россияне проявили к автомобилям Lada с показателем 29,6%. На втором месте с заметным отставанием расположилась Geely (6,8%), а на третьем — Toyota (6,7%). Четвертое и пятое места заняли BMW (5,3%) и Kia (4,1%).

Среди моделей наибольший интерес покупателей пришелся на Lada Granta с долей 13%, Vesta (7%) и Niva Legend (3,9%). В пятерку также вошли Geely Monjaro (3,2%) и Toyota Camry (2,9%). Десятку дополнили Lada Niva Travel, Geely Coolray, Haval Jolion, Lada Vesta Cross и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Средняя цена авто в этом сегменте в I квартале 2025 года снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенное снижение зафиксировано у автомобилей марки Geely, средняя цена которых уменьшилась на 10%.

«Причем интерес к таким моделям продолжает расти: на вторичном рынке Vesta прибавила почти 10%, а Niva Legend — более 100% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Однако вместе с ними заметно улучшают свои позиции и китайские модели: рост интереса к Haval Jolion (73,5%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (в 2,3 раза) при одновременном снижении средней цены на 7,3% и 11,6% соответственно повышают их привлекательность для автолюбителей», — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

Прошлогодний снег: продажи новых автомобилей в марте упали вдвое
Почему снизилась покупательская активность россиян

Ранее в этот день сообщалось, что в январе—марте 2025 года в России закрылись 213 китайских автосалонов из-за потери инвесторов. Это больше, чем за весь 2023 год (187 автосалонов), и в три раза больше, чем в I квартале прошлого года (67 шоурумов).

7 апреля стало известно, что средняя цена нового автомобиля в I квартале 2025 составила 2,96 млн рублей. Среди марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно потеряли в цене машины брендов «Москвич» (–14,7%) и Omoda (–4%).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025