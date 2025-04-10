ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и складам ВСУ

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщает Минобороны России.

«Нанесено поражение <…> скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Также российские военные уничтожили 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника самолетного типа.

В этот же день начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил, что военнослужащие подразделений Западной группировки российских войск в течение суток уничтожили 21 пункт управления беспилотниками ВСУ.

В Минобороны РФ также рассказали, что расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт с пятью боевиками ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области.