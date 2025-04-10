Рабочий погиб при наезде поезда в Чите
Поезд насмерть сбил рабочего на станции Чита-2. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Забайкальскую железную дорогу.
Инцидент произошел утром 8 апреля во время проведения маневровых работ. По предварительной версии, потерпевший нарушил правила безопасности на железной дороге.
На работу других поездов инцидент не повлиял. Сотрудники железной дороги призывают жителей Забайкалья соблюдать правила безопасности.
В начале апреля в Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего при обвале породы в шахте.