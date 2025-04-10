Полиция в Пскове заинтересовалась запертыми в квартире кошками

В Пскове полиция проверит условия содержания десятков кошек, запертых в одной из квартир на проспекте Энтузиастов. Проверку организовали после обращения зоозащитников, обеспокоенных судьбой животных.

Псковской ленте новостей в пресс-службе УМВД по региону рассказали, что участковый дважды выходил на адрес квартиры, но хозяина квартиры с кошками так и не застал. Он снова придет туда, чтобы выяснить условия содержания животных и их состояние. В случае необходимости будет привлечена ветеринарная служба.

Агентство напоминает, что в начале марта к зоозащитникам обратился хозяин частного дома в деревне Родина Псковского района. Как выяснили волонтеры, в помещении в условиях антисанитарии жили более полусотни кошек. Позже их перевезли в квартиру на проспекте Энтузиастов.

Добровольцам не удалось помочь женщине, взявшей животных на попечение, навести в квартире порядок и провести необходимую обработку. Тогда зоозащитники обратились в полицию и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в забайкальском городе Нерчинске в одной из квартир кошка спровоцировала пожар, после того как перегрызла проводку. Животное удалось спасти.