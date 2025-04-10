Грузовик провалился под лед водохранилища в Амурской области

Грузовик провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области. Водитель успел выбраться из кабины.

Инцидент произошел вечером 8 апреля в нескольких километрах от плотины. На данном участке нет оборудованной ледовой переправы, выезд на лед был запрещен. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.

Водитель смог выбраться из транспортного средства до того, как оно ушло под воду.

По данным на 10 апреля, в Амурской области работает только одна ледовая переправа, соединяющая населенные пункты Коболдо и Огоджа в Селемджинском районе. На остальной территории региона проезд по льду небезопасен.